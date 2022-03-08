Несоблюдение антироссийских санкций со стороны Китая может повлечь ответные шаги США.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, Китай не может компенсировать экономическое воздействие западных санкций на Россию.

"На экономическом фронте одна только "Большая семерка" составляет около 50 процентов мирового ВВП, в то время как Россия и Китай - только 15 процентов. Таким образом, они не могут компенсировать воздействие этих санкций со стороны Китая", - сказала Псаки.

Кроме того, Псаки обратила внимание на то, что представители КНР воздержались от голосования в Совете Безопасности ООН и высказали некоторые замечания по поводу суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если они не будут соблюдать санкции, у нас всегда есть средства для принятия мер", - сказала Псаки.

Напомним, ранее в МИД КНР заявили, что Китай будет противодействовать шагам, которые препятствуют дипломатическому решению вопроса Украины.

"Страна" подробно рассказывала о том, что происходило на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.