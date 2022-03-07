Министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил войну России с Украиной.

Как сообщает информационное агентство Синьхуа, обсуждение войны в Украине произошло по инициативе Блинкена.

Блинкен проинформировал китайскую сторону о взглядах и позиции США на текущую ситуацию в Украине. Ван сказал, что Китай не хочет видеть эскалацию войны в Украине.

"Украинский вопрос сложен, он касается не только основных норм международных отношений, но и тесно связан с интересами безопасности различных сторон", – сказал Ван, заявив, что "Китай считает, что украинский кризис должен быть урегулирован в соответствии с целями и принципами Устава ООН".

"Во-первых, следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран", - сказал Ван и призвал к мирному урегулированию путем диалога, заявив, что "урегулирование украинского кризиса возможно только путем диалога и переговоров".

Ван заявил, что "китайская сторона надеется на скорейшее прекращение боевых действий, стабилизации ситуации на местах, эффективного обеспечения безопасности гражданского населения и имущества и предотвращения крупномасштабного гуманитарного кризиса".

Он заявил, что "Китай будет продолжать высказываться и делать все возможное для мира", и что "Китай поддерживает прямые переговоры между РФ и Украиной".

"Китайская сторона поддерживает все усилия, способствующие деэскалации и политическому урегулированию ситуации, противодействуя при этом любым шагам, которые препятствуют продвижению дипломатического решения и подливают масла в огонь", – сказал он.

При этом, в китайском МИД заявили, что "Китай и Россия продолжат развивать отношения, несмотря ни на какие международные изменения".

"Страна" следит за обстановкой на фронте на двенадцатый день войны в обновляемом материале.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.