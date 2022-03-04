В КНР считают, что США "используют украинский кризис для дискредитации и клеветы в адрес Китая, пытаясь таким образом снять с себя ответственность за ситуацию".

"В последнее время американская сторона распространяла ложную информацию, использовала украинский вопрос для клеветы и дискредитации Китая. Такой способ снятия с себя ответственности и фабрикации лжи является лицемерным и подлым", - сказал официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщения о том, что США обвиняют Китай в бездействии по украинскому вопросу.

Представитель МИД КНР заявил, что распространение ложной информации "не сможет скрыть ответственности самих Соединенных Штатов, напротив, поможет разоблачить истинное намерение США воспользоваться кризисом для личной выгоды".

"США заявляют о приверженности мирному разрешению кризиса, однако, помимо предоставления военной помощи и усиления военного запугивания, какие действия предприняли США для содействия миру?" - сказал Ван Вэньбинь.

"В общем, Китай занимает все более определённую позицию в войне", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, ранее сообщалось, что Россия заблокировала в ООН резолюцию с осуждением военной операции в Украине. Китай воздержался.

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