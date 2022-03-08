Британская компания Shell объявила об отказе от российских нефти и газа.

Об этом сначала сообщило агентство Bloomberg, позже Shell официально подтвердила информацию в своём заявлении.

Компания планирует поэтапно отказаться от всех российских углеводородов, включая сырую нефть, нефтепродукты, газ и сжиженный природный газ. В качестве первого шага компания прекратит все спотовые закупки нефти из РФ.

Кроме того, Shell закрывает свои АЗС в России

Напомним, ранее компания принесла извинения за то, что ей приходится приобретать российскую нефть. Также тогда Shell заверили, что "продолжат выбирать альтернативы российской нефти везде, где это возможно", однако на ее замещение потребуется время.

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