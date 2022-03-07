Администрация президента США Джо Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в США без участия союзников в Европе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Позже Белый дом сообщил, что в понедельник президент США обсуждал с европейскими лидерами возможность запрета импорта нефти из России, но решения ещё не принял.

В свою очередь Европа, как мы уже писали, отказываться от российских нефти и газа не готова. Министр финансов ФРГ лидер партии "Свободные демократы" Кристиан Линднер выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа.

В то же время глава Еврокомиссии призвала к полному избавлению от российского газа, нефти и угля. Что касается Германии, то Олаф Шольц заявил, что ФРГ начала закупку газа в обход России, но продолжает получать газ, уголь и нефть.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден не исключает возможности запрета импорта нефти и газа из РФ.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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