Французские таможенники задержали яхту Amore Vero на верфи La Ciotat, которая готовилась к срочному отплытию.

Об этом в Twitter сообщил глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр.

Местные власти связывают яхту с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Яхта, принадлежащая российскому олигарху, арестована. Спасибо французским таможенникам, которые обеспечивают соблюдение санкций Евросоюза в отношении приближенных к российским властям", - написал Брюно Ле Мэр.

Отметим, 28 февраля Евросоюз ввел санкции против Усманова, Сечина, Скабеевой, Пескова и других.

Напомним, ранее Европарламент осудил вторжение РФ в Украину и призвал к самым жестким санкциям.

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В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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