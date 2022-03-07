Министр финансов ФРГ лидер партии "Свободные демократы" Кристиан Линднер выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа.

Об этом сообщает N-TV.

"За одну ночь эти поставки нельзя заменить, решения по санкциям принимает коллегиально ЕС", - заявил Линдер.

Он также сказал, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет крайне непросто, и предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой.

"В случае, если мы откажемся от поставок нефти, газа и угля из России, это приведёт к тому, что цены на энергоресурсы в Западной Европе и во всём мире резко возрастут из-за сократившегося предложения", — приводит N-TV слова Линднера.

Напомним, 1 марта Канада ввела нефтяное эмбарго против России. Об этом заявил премьер Джастин Трюдо.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 5 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

В телеграм-канале "Политика Страны" — главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Журналист Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.