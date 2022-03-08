Великобритания откажется от импорта российской нефти и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 марта.

Напомним, что британская British Petroleum уже заявила об отказе от новых сделок на покупку российских нефти и газа.

Перед этим и британская компания Shell отказалась от российской нефти и газа. АЗС компании покинут РФ.

Ранее "Страна" сообщала, что Вашингтон готов запретить импорт нефти из России без участия европейских стран.

Также мы писали, что с 1 марта Канада ввела нефтяное эмбарго против России.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.