Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал "Стране" заявления президента Украины Владимира Зеленского о НАТО и о возможном диалоге с Россией по Крыму и Донбассу.

"Если уж прозвучали российские ультимативные требования, то вполне логично, что журналисты задают вопросы о них. Вполне логично, что представители Украины и президент Зеленский отвечают на эти вопросы. Максимально дипломатично, чтобы это не ухудшило переговорную позицию для нас или положение на земле, где продолжаются боевые действия. Сразу скажу, что мы не воспринимаем никакие российские ультиматумы как таковые. Ультиматумы это неэффективный инструмент и России он ничем не поможет.

Мы готовы к конструктивным переговорам по ключевым пунктам. Главное - конечно, безопасность. Прекращение боевых действий, бомбардировок наших городов, вывод российских оккупационных войск и карательных сил Росгвардии, ОМОНа. Что касается политических вопросов, президент Зеленский не боится говорить с российской стороной о любых политических вопросах. Но естественно, что мы защищаем нашу национальную государственность, наши национальные права. И должны получить чёткий и конкретный юридически обязывающий набор гарантий нашей безопасности в условиях, когда НАТО открыто говорит, что приёма Украины не будет. О деталях сейчас говорить бессмысленно. Сейчас главное - физически защитить Украину", - заявил Подоляк.

Напомним, ранее Зеленский также заявлял, что он охладел к НАТО, потому что "Альянс боится конфронтации с РФ".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.