Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина перестала форсировать вопрос вступления в НАТО.

"Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готова принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с РФ", - заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News.

Напомним, Зеленский в интервью ABC ответил на требования Путина для прекращения войны в Украине и заявил, что предложенная Путиным "денацификация" - это уничтожение нации. Зеленский сообщил, что Украина готова к диалогу, но не к капитуляции.

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.