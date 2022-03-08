Экс-президент Украины Виктор Янукович, вокруг которого в последнее время ходило много слухов, обратился к Владимиру Зеленскому. Он заявил, что лично президент "обязан любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения".

Полный текст обращения публикует РИА "Новости".

"Могу ли я что-то сделать сейчас, чтобы помочь украинскому народу? К сожалению, моим оружием остаётся лишь молитва и искренняя вера в Господа Бога", - написал Янукович.

Также он обратился к Зеленскому: "Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнёры на Западе".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Россия хочет объявить президентом Януковича. После этого сообщалось, что в Зеленского опровергли это.

Вместе с тем, мы писали, что Кадыров предложил Зеленскому передать власть Януковичу.

Кроме того, вчера в Беларуси прошел очередной этап переговоров РФ и Украины. Перед началом переговоров появилась информация, что в Минске готовится сесть самолет Януковича. После того, как они завершились, его самолёт покинул Беларусь.

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Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

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