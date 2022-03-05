Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и "уповать на судьбу".

"Обращаюсь не как к президенту. Таковым по закону для Украины остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу", - написал Кадыров в Telegram.

"Так что, получается, действительно в России хотят вернуть к власти Януковича, как о том ходили слухи?" - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

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