Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отзыве всех украинских миротворцев со всего мира и возвращении их в Украину для защиты суверенитета страны.

Об этом сообщает соответствующий указ президента.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые принимают участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью участия их в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в указе Зеленского.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине создано спецподразделение Интернационального легиона. В частности, в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

Также мы писали, что первые граждане Британии уже приезжают в Украину, чтобы воевать с Россией.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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