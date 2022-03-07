Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что в Украине создано спецподразделение Интернационального легиона.

Об этом сообщает ГУР МО в своем Telegram-канале.

В частности, в ряды Интернационального легиона изъявили желание стать добровольцы и ветераны из 52 стран мира. Их количество уже превысило 20 тысяч человек.

"Спецподразделение уже приступило к выполнению боевых задач по противодействию российской агрессии, говорится в сообщении", - говорится в материале.

В свою очередь, начальник ГУР МО бригадный генерал Кирилл Буданов отметил, что сейчас любая помощь имеет вес золота, и "Украина высоко ценит дружеское и братское плечо, подставленное в трудную минуту".

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества... Преступный Путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения”, - рассказал Буданов.

Скриншот: t.me/DIUkraine

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