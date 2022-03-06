В Минобороны Беларуси заявили, что военнослужащие и вооружение республики не принимают участия в войне в Украине. Об этом сказал начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.

"Мы не участвуем в том конфликте, который сегодня происходит в Украине. Ни один белорусский солдат, ни одна единица техники не находятся на территории Украины и не принимают участие", - сказал Касинский.

В то же время он заявил, что у вооруженных сил есть задача провести ряд мероприятий для обеспечения безопасности граждан республики, в частности усилить противовоздушную оборону.

Что касается мобилизации, то, по словам Касинского, ее сейчас в Беларуси не проводят и никаких ограничений на въезд или выезд мужчин призывного возраста в Беларуси нет.

"Есть мероприятия, по которым военнослужащие запаса либо призывники, достигшие призывного возраста, могут получать повестку для проведения определенных мероприятий", - сказал Касинский.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.