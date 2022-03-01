Лукашенко рассказал о звонке Зеленскому и новые детали организации переговоров России и Украины. Сказал, что разговор по прекращению войны был сложным, но стороны в итоге показали себя "просто красавцами".

"Тяжелый был разговор. Он нас считал агрессором. Но в конце концов мы договорились. И я ему сказал: в Гомеле российская делегация тебя ждет. Приезжай. Война идет у тебя. Прекрати выступать против, ибо всех собак спустят на тебя", заявил Александр Лукашенко.

Поехали "через Америку, через Германию" в Беларусь. Через Львов - в Польшу. Звонок: Александр Григорьевич, не поедут, если вы не пропустите натовский вертолет в Брест, на котором они летят", - рассказал Лукашенко.

"Ну что ж, пришлось разрешить полякам пересечь государственную границу и привезти их в аэропорт Бреста, а оттуда забрать уже нашими вертолетами и доставить на "базу отдыха", где, как говорят, президентская резиденция. Там действительно находится деревянный дом, где я обычно останавливаюсь", - рассказал Лукашенко.

Напомним, 28 февраля прошел первый раунд переговоров РФ и Украины в Гомельской области. Шли они порядка 5 часов. "Российская и украинская делегация определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения", - заявил советник главы Офиса президента Украины Подоляк.

Впрочем, Зеленский также добавил, что "нужного результата" во время переговоров с Россией достичь не удалось.

О том, как какие перспективы у переговоров с Россией - смотри в новом выпуске "ЯсноПонятно" с Олесей Медведевой. В этом выпуске Медведева анализирует, есть ли у Киева и Москвы шансы после дискуссий заключить перемирие. Стороны обещают, что будет еще как минимум одна сессия переговоров.