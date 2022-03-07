Первые граждане Британии приезжают в Украину, чтобы воевать с Россией.

Соответствующее видео публикует "Радио.Свобода".

На кадрах запечатлено несколько британцев, которые прибывают в Украину. Один из них - Джек - рассказал, почему они решились на такой шаг.

"Меня зовут Джек, я из Англии. Мы тут для того, чтобы помочь остановить вторжение (России - Ред.) в Украину. Надеемся, мы победим!... Почему мы приехали сюда? Тут происходят военные преступления, а этого не должно быть. Гражданские объекты бомбят, мирных жителей убивают. Женщин насилуют - этого не должно быть и это надо остановить", - сказал он.

Ранее мы писали, что Зеленский анонсировал приезд на войну в Украину 16 тысяч иностранных добровольцев.

Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

Также мы публиковали новую карту боевых действий в Украине.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, как Россия и Украина могут договориться о мире, а также - за что в Киеве убили переговорщика с Москвой.