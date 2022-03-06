Минобороны России предупредило, что будет уничтожать военные предприятия Украины высокоточным оружием.

Об этом в воскресенье, 6 марта, заявил журналистам официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков напомнил, что высокоточными средствами большой дальности Россия выводит из строя вооружение и военную технику Украины.

Он также сообщил, что во избежание угрозы жизни сотрудникам военных предприятий Украины Минобороны России заранее предупреждает о планируемых ударах по данным объектам.

Конашенков добавил, что на таких предприятиях украинская сторона пытается восстанавливать поврежденную в результате ударов РФ военную технику для последующего направления в районы боевых действий.

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