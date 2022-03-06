Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой "Украина должна подойти максимально готовой". Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, Украина выдержала первую, наиболее трудную волну атаки российских оккупантов, разрушив "миф о самой современной и мощной в мире путинской армии".

"Ни на каком направлении российские террористические войска не добились стратегического успеха. Украинское войско дает достойный отпор, и день нашей победы над русской химерой приближается с каждым днем, но враг еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления, к которой мы должны подойти максимально готовыми и сплоченными", - говорится в сообщении Данилова в соцсети.

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