Минобороны России заявило, что использование аэродромной сети приграничных стран для базирования боевой авиации Украины может расцениваться как вовлечение этих стран в вооруженный конфликт.

Об это сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

"Нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны", - сказал он.

Конашенков сказал, что страны, в которых будут базироваться украинские боевые самолеты, могут вовлечь себя в вооруженный конфликт.

Ранее "Страна" сообщала, что США обсуждают с Польшей передачу старых боевых самолетов Украине в обмен на современные американские.

Напомним, сегодня Россия нанесла мощный удар ракетами "Искандер" по аэродрому в Виннице. После этого Зеленский жестко потребовал от западных лидеров закрыть небо над Украиной.

Также мы публиковали появились фото и видео последствий удара российскими ракетами "Калибр" по аэропорту Винницы.

"Страна" следит за ходом войны в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

В нашем материале - подробно о том, что происходило в Украине 5 марта 2022 года .

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