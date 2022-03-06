Из-под завалов после ракетного удара по Винницкому аэродрому достали четверых людей. Один из них погиб.

В сети появилось видео последствия обстрела аэропорта. По предварительным данным, по объекту ударили восемью российскими ракетами "Калибр". Украинские СМИ сообщают, что удар был из Приднестровья. Хотя до сих пор никто не слышал, чтобы там стояли "Калибры".

Напомним, после удара по Виннице Зе жестко потребовал от западных лидеров закрыть небо над Украиной.

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