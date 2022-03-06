Российские войска расстреляли блокпост в селе Ясногородка Киевской области, который находится в 30 км от Киева.

Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Сейчас вокруг села очень много оккупантов. По направлению Ясногородки со стороны Мотыжина периодически жители замечают вражескую технику: в 09:00 прошло 2 БТР минимум. Ситуация критическая и нуждается в срочном вмешательстве со стороны Вооруженных сил Украины!", - написал Цаплиенко

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