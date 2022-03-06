Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение, в котором заявил, что украинцы борются за то, где пройдет граница между добром и злом.

"Желаю победы, украинский народ! Начну со слов поддержки, которые я слышу от наших партнеров и наших друзей", - заявил Зеленский.

По его словам, ежедневно и каждую ночь он беседует с лидерами многих стран и бизнес-сообществ. Минувшей ночью он снова говорил с президентом США Байденом.

"Я благодарен ему за решительность, за подготовку новых решений для украинцев и для европейцев, за подготовку еще новых санкций против агрессии", - сообщил Зеленский.

Он добавил, что более 200 американских конгрессменов и сенаторов максимально заинтересованы в том, чтобы помочь Украине.

"У мира есть силы, чтобы закрыть наше небо для российских ракет, для российских самолетов, вертолетов. Если кто-то сомневается, то Украине нужны самолеты. На самом деле, это просто, когда есть воля. Чтобы сделать небо безопасным - небо Украины, небо Европы", - говорит президент.

Зеленский рассказал, что говорил с премьерами Австралии, Албании, американским миллиардером, главой SpaceX Илоном Маском.

"Украинцы, мы уже завоевали наше будущее, но еще воюем за наше сегодня. Воюем за то, где пройдет граница. Между жизнью и рабством.

И это не только наш выбор. Граждане РФ делают точно такой же выбор прямо сейчас. В эти дни, в эти часы. Между жизнью и рабством. Сегодня, завтра, в ближайшую неделю - это время, когда еще можно победить зло без невосполнимых потерь. Когда за позицию грозят увольнением и автозаком, а не ГУЛАГом. Материальными потерями, а не расстрелом. Не упустите эту возможность. Соцсети, друзья, знакомые и незнакомые, семья и родственники. Вас должны услышать. Мы, украинцы, мы хотим мира. Граждане России, для вас эта борьба не только за мир в Украине. Это борьба за вашу страну, за то лучшее, что в ней было, за свободу, которую вы видели, за достаток, который вы чувствовали. Если вы промолчите сейчас, за вас потом будет говорить ваша бедность, а отвечать ей будут только репрессии. Не молчите", - призвал Зеленский.

Также, по словам президента, заговорили российские военные, которых взяли в плен защитники Украины.

"Сотни пленных, среди них - пилоты самолетов, которые бомбили наши города, наших мирных людей. Мы услышали их свидетельства, мы увидели документы - карты, планы не вчерашнего дня. Это не импровизация, это война. Они готовили это вторжение именно так - жесток, цинично", - заявил президент Украины.

По его данным, войска РФ готовятся бомбить Одессу.

"Одессу! Россияне всегда приезжали в Одессу. Всегда чувствовали только тепло, только искренность. А что теперь? Артиллерия против Одессы, бомбы против Одессы, ракеты против Одессы. Это будет военное преступление, это будет историческое преступление", - добавил Зеленский.

Также Зеленский сказал, что уже сейчас власти понимают, как будут восстанавливать Украину. По его словам, для этого созданы уже 4 специальных фонда: Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры Украины, Фонд восстановления и трансформации экономики, Фонд обслуживания и погашения госдолга, Фонд поддержки малого и среднего бизнеса.

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