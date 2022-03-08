Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, ранее подтвердивший встречу с Сергеем Лавровым в Анталье, заявил, что Украина хочет прямых переговоров между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова главы МИД Украины в понедельник, 7 марта.

"Наш президент ничего не боится, в том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть приходит на встречу, пусть садятся и говорят", - сказал Кулеба.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в Турции.

В то же время, в Кремле не видят перспектив на встречу Зеленского и Путина в ближайшее время.

Также "Страна" сообщала, что Кулеба вслед за Зеленским раскритиковал НАТО.

"Страна" следит за тем, что происходит в Украине 7 марта в обновляемом материале.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке — правила приема украинских беженцев в ЕС.

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