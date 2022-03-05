Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что НАТО, которая отказывается закрывать небо над Украиной, не такая, какой украинцы ее представляли. По его словам позиция альянса не вызывает уважения.

Об этом Кулеба сказал в эфире украинских каналов.

"Хочу провести четкую разницу, что в НАТО есть политическое соглашение, чтобы союзники на двухстороннем уровне помогали Украине всем, чем могут. Но сам альянс как организация по сути устранился. Мы должны говорить про это честно. Украинцы должны четко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является такой, какой украинцы себе ее представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию - молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения", - сказал Кулеба.

Отметим, что это уже не первое подобное заявление украинских официальных лиц о НАТО в последние дни. Вчера Зеленский раскритиковал Альянс. Что это означает, подробно разбиралась "Страна".

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