Путин должен прекратить ставить ультиматумы Украине относительно независимости "ЛДНР" и признания Крыма российским. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, но при этом добавил, что готов к дискуссии с российской стороной на эту тему.

"Я думаю, что предметы, касающиеся оккупированных территорий и непризнанных республик, не признанных никем, кроме России, псевдореспублик... Но мы можем дискутировать и искать компромисс насчет того, как эти территории будут жить. Что для меня важно - как люди на этих территориях собираются жить - кто хочет быть частью Украины, кто в Украине скажет, что они хотят иметь их в составе. Но это еще один ультиматум. Мы не готовы к ультиматумам. Что должно быть сделано для президента Путина - перестать говорить ультиматумы и начать вести диалог, перестать жить в информационном пузыре без кислорода", - заявил Зеленский.

"Судя по этим словам Зеленский хочет провести референдум как на Донбассе, так и в целом в Украине о том, какой должен быть его статус. Но это только предположение", прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, Зеленский заявил, что он охладел к НАТО, потому что "Альянс боится конфронтации с РФ".

За тем, что происходит сегодня в Украине, где уже 13-й день продолжается война, мы следим в обновляемом материале.

"Страна" также подробно рассказывала о том, как развивались события на фронте 7 марта, на двенадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что вчера состоялся третий раунд переговоров Украины и России. Об их итогах уже рассказали у Зеленского. Также впечатлениями поделились представители российской стороны.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбиралась, что происходило вчера на фронте и с переговорами.