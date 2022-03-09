Сегодня, 9 марта, появилось президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Оно опубликовано в соцсетях.

Зеленский заявил, что масштаб угрозы государству максимальный. По его словам, "оккупационный контингент завел в нашу страну почти всех, кого собирали для вторжения в Украину".

"Но и масштаб нашего ответа - максимальный", - заявил Зеленский.

Также президент рассказал, что военные и тероборона смогли пополнить силы за счет вражеских трофеев.

"Что может быть более унизительным для оккупанта? Мы будем бить их их же оружием", - сказал Зеленский.

Зеленский также заявил, что почти 2 недели войны показали, что мы не сдадимся, и обратился к российским военным: "Вас здесь ничего не ждет, кроме плена и гибели". По его словам, "командиры все понимают".

Он обратился к партнерам, заявив, что если те не закроют небо, будут нести ответственность за последствия.

"Гуманитарное обязательство мира - реагировать", - сказал Зе.

По его словам, вопрос предоставления Украине самолетов - технический. Их надо перебросить из Польши на американскую базу, но это не делают.

"Мы читали из медиа, что договоренность между США и Польшей обоснована", - сказал Зеленский

Также он рассказал, что удалось организовать гуманитарный коридор из Сум в Полтаву. Эвакуированы 1600 человек. Из Дымера, Ирпеня, Ворзеля эвакуировали 18 тысяч человек. Сегодня будет продолжена работа по эвакуации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обратился к британскому парламенту. Он рассказал англичанам, через что проходит украинский народ в борьбе с агрессором. Кроме того, в своей речи президент Украины покритиковал НАТО.

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