Сегодня гуманитарные коридоры откроют из Изюма, Волновахи, Энергодара и еще 7 населенных пунктов. Список
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о договорённости объявить режим тишины сегодня с 9:00 до 21:00 и о новых гуманитарных коридорах.
Об этом она сказала в ходе брифинга.
По ее словам, стороны договорились о таких гуманитарных коридорах:
- Энергодар - Запорожье,
- Сумы - Полтава,
- Мариуполь - Запорожье,
- Волноваха - Покровск,
- Изюм - Лозовая,
- Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев.
Из Бучи и Ворзеля вывозить будут только женщин и детей. Автобусы подъедут в 10:40-11:00 к зданию Бучанского городского совета в Буче. В Ворзеле - на улицу Курортная, 25. В Киеве автобусы подъедут к железнодорожному вокзалу.
Напомним, вчера вчера из Сум по гуманитарному коридору выехало больше 5 тысяч человек.
Также мы писали, что сегодня продолжится эвакуация мирных жителей из Ирпеня.
Мы следим за происходящим на фронте 9 марта, на 14-й день войны, в обновляемом материале.
"Страна" подробно рассказывала о том, как развивались события 8 марта.
Вчера враг предпринимал попытки захватить Чернигов и блокировать Харьков. Мы публиковали главные итоги 13-го дня войны.
Кроме того, мы сообщали, что 10 марта в Анталье должна состояться встреча глав МИД Украины и России Кулебы и Лаврова.
Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.
В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" подводила основные итоги вчерашнего дня и рассказывала о последних событиях в Украине.