Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила о договорённости объявить режим тишины сегодня с 9:00 до 21:00 и о новых гуманитарных коридорах.

Об этом она сказала в ходе брифинга.

По ее словам, стороны договорились о таких гуманитарных коридорах:

Энергодар - Запорожье,

Сумы - Полтава,

Мариуполь - Запорожье,

Волноваха - Покровск,

Изюм - Лозовая,

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель - Киев.

Из Бучи и Ворзеля вывозить будут только женщин и детей. Автобусы подъедут в 10:40-11:00 к зданию Бучанского городского совета в Буче. В Ворзеле - на улицу Курортная, 25. В Киеве автобусы подъедут к железнодорожному вокзалу.

Напомним, вчера вчера из Сум по гуманитарному коридору выехало больше 5 тысяч человек.

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