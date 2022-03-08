Экс-прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, во вторник, 8 марта, отправилась с Росгвардией в Херсон, чтобы доставить гуманитарную помощь.

Об этом она написала в своем Telegram-канале и опубликовала соответствующие фото.

"Мной совместно с Росгвардией доставляются продукты питания в Херсонскую область, а также необходимые медицинские препараты. Из-за отсутствия продуктов первой необходимости, жизненно важных медикаментов люди находятся на грани гуманитарной катастрофы, а в случае же получения указанных продуктов от нас люди подвергаются гонению - вплоть до поджогов домов.

В связи с этим мной специально не указываются населённые пункты и фотографии с изображением мирного населения, получившего гуманитарную помощь. Данная помощь будет осуществляться нами на систематической основе", - написала она.

В свою очередь, народный депутат Алексей Гончаренко призвал поймать ее и заявил, что "сафари объявляется открытым"

"Если где-то увидите, смело задерживайте. О ней в России никто не хватится. Иначе Поклонская сюда даже не приехала бы", - написал он.

Напомним, сегодня утром гуманитарный коридор открыли из Мариуполя. Однако в Минобороны Украины заявили о срыве эвакуации войсками РФ.

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