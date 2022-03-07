В оккупированном Херсоне люди пошли толпой на российских военных, несмотря на открытый ими предупредительный огонь.

На видео, которое появилось в соцсетях, жители Херсона кричат россиянам "Ганьба" и "Херсон - это Украина".

Как сообщается, конфликт возник после того, как военные задержали участников протеста.

Напомним, ВСУ нанесли удар по аэродрому под Херсоном, где враг разместил часть своего авиапарка. Накануне президент Владимир Зеленский присвоил Херсону звание города-героя.

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Отметим, мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 6 марта, на 11-й день войны.

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Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

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