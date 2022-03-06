Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Президент возмутился тем, что ни один из мировых лидеров не отреагировал на то, что Россия анонсировала новые обстрелы в нашей стране.

Также он напомнил, что сегодня прощенное воскресение и сказал Украина не простит действия российских войск на территории нашей страны.

"Вместо прощенного будет судный день. Я уверен в этом. российским военным как-будто мало того, что они уже наделали", - сказал президент.

Президент напомнил, на завтрашний день Россия официально анонсировала обстрелы зданий военной инфраструктуры в Украине, при том что возле них находятся жилые дома.

Однако никто из мировых политиков не отреагировал на анонс новых обстрелов.

"Надеюсь завтра вы это заметите, отреагируете, что-то скажете. Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку...мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал", - сказал Зеленский.

По его мнению введенных санкций против РФ на данный момент недостаточно.

Кроме того, Зеленский напомнил, что сегодня в Ирпене была убита семья мирных жителей, которые пытались покинуть город и, вероятно, это не единственный подобный случай.

Также президент Украины присвоил Орден Богдана Хмельницкого:

– Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;

– Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;

– Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;

– Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;

– Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;

– Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.

Орден Мужества:

– Игорь Терехов, мэр Харькова;

– Александр Сенкевич, мэр Николаева;

– Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;

– Александр Лысенко, мэр Сум;

– Игорь Колыхаев, мэр Херсона;

– Иван Федоров, мэр Мелитополя;

– Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.

Также он отметил званием город-героя Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху.

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