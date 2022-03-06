Зеленский присвоил звания города-героя Мариуполю, Волновахе, Харькову, Гостомелю, Чернигову и Херсону. Видео
Сегодня, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение. Президент возмутился тем, что ни один из мировых лидеров не отреагировал на то, что Россия анонсировала новые обстрелы в нашей стране.
Также он напомнил, что сегодня прощенное воскресение и сказал Украина не простит действия российских войск на территории нашей страны.
"Вместо прощенного будет судный день. Я уверен в этом. российским военным как-будто мало того, что они уже наделали", - сказал президент.
Президент напомнил, на завтрашний день Россия официально анонсировала обстрелы зданий военной инфраструктуры в Украине, при том что возле них находятся жилые дома.
Однако никто из мировых политиков не отреагировал на анонс новых обстрелов.
"Надеюсь завтра вы это заметите, отреагируете, что-то скажете. Мы точно знаем, кто подготовил эту атаку...мы знаем все и не простим ничего. Вас ждет трибунал", - сказал Зеленский.
По его мнению введенных санкций против РФ на данный момент недостаточно.
Кроме того, Зеленский напомнил, что сегодня в Ирпене была убита семья мирных жителей, которые пытались покинуть город и, вероятно, это не единственный подобный случай.
Также президент Украины присвоил Орден Богдана Хмельницкого:
– Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА;
– Виталий Ким, глава Николаевской ОГА;
– Павел Кириленко, глава Донецкой ОГА;
– Сергей Гайдай, глава Луганской ОГА;
– Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОГА;
– Дмитрий Живицкий, глава Сумской ОГА.
Орден Мужества:
– Игорь Терехов, мэр Харькова;
– Александр Сенкевич, мэр Николаева;
– Владислав Атрошенко, мэр Чернигова;
– Александр Лысенко, мэр Сум;
– Игорь Колыхаев, мэр Херсона;
– Иван Федоров, мэр Мелитополя;
– Владимир Коваленко, мэр Новой Каховки.
Также он отметил званием город-героя Харьков, Чернигов, Мариуполь, Херсон, Гостомель и Волноваху.
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