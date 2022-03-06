По данным американских изданий, США дали "зелёный свет" передаче Украине боевых самолётов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"У них (стран НАТО - Ред.) есть "зеленый свет" по авиации, и факт в том, что мы прямо сейчас разговариваем с польскими друзьями, чтобы в случае, если они решат поставить свои боевые самолеты украинцам, не пострадала их собственная оборона. Мы ведем с ними активные дискуссии", – заявил Блинкен.

"Вероятно речь идёт об информации, что США обсуждают с Польшей поставки самолетов. Но окончательное решение, насколько можно понять из цитаты, ещё не принято", - комментирует Telegram канал "Политика Страны".

Позже появилась информация из Варшавы, из которой следовало, что с самолётами из Польши вышло все не так, как многие поняли из слов Блинкена про "зелёный свет" для поставок истребителей в Украину.

Во-первых, Блинкен не то имел в виду (см. скрин комментария журналиста Сидоренко).

Во-вторых, Польша уже дала понять, что самолёты поставлять не намерена. И свои аэродромы предоставлять для украинской авиации - тоже.

Вероятно, чтобы не связываться с угрозой войны с Россией, которая заявила, что расценит как вовлечение в войну использование украинскими самолетами зарубежных аэродромов.

Напомним, что США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей и штурмовиков.

Ранее мы писали, что в Евросоюзе исключили финансирование поставок боевых самолетов Украине и признали наличие разногласий по расширению.

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