США и Польша работают над возможностью предоставления Украине истребителей и штурмовиков
Власти Соединенных Штатов и Польши работают над возможностью предоставления Украине истребителей. Также идут консультации с другими союзниками нашей страны, передает CNN.
Представитель Белого дома рассказал журналистам, что в рамках переговоров с Польшей американские чиновники обсуждают, какие "возможности они могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину".
По словам американского чиновника, отправка истребителей в Украину является "суверенным решением, которое должна принять любая страна". Также он сказал, что необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолет будет переброшен из Польши в Украину.
Польша готова отправить истребители Украине, однако ждет разрешения США, рассказали депутаты, участвовавшие в разговоре с Зеленским.
Польша может предоставить Украине истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25, получив взамен от США истребители F-16.
Напомним, Канада не может прямо сейчас передать Украине боевые самолеты, поскольку не имеет в своем арсенале техники, с которой знакомы украинские военные.
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