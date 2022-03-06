Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не будет финансировать отправку боевых самолетов Украине. Также он признал, что в ЕС есть разногласия по поводу расширения сообщества.

Об этом Мишель сказал в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Впервые мы занимаемся поставками летального вооружения. Однако эти европейские средства не предназначены для финансирования поставки военных самолетов Украине", - сказал Мишель.

По его словам, в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества, и этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.

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