Российские военные нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу. Есть пострадавшие
Вечером 4 марта российские военные нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу. Ранения получили два человека.
Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, видео обнародовано в Facebook.
"Вечером произошел вражеский авиационный удар по двум объектам – по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет", - сообщил Бунечко.
Бунченко напомнил, что войска РФ в Житомирской области обстреливают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.
Напомним, что вчера в Житомире российские войска нанесли удар по школе, здание разрушено.
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