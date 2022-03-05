Вечером 4 марта российские военные нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу. Ранения получили два человека.

Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко, видео обнародовано в Facebook.

"Вечером произошел вражеский авиационный удар по двум объектам – по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет", - сообщил Бунечко.

Бунченко напомнил, что войска РФ в Житомирской области обстреливают не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру.

Напомним, что вчера в Житомире российские войска нанесли удар по школе, здание разрушено.

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