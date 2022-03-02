В среду, 2 марта, от воздушного удара в Житомире пострадал Областной перинатальный центр и жилые дома.

Об этом сообщает и публикует соответствующие фото Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в соцсетях.

На кадрах видны страшные последствия обстрелов. В Областном перинатальном центре выбило окна, осколки разлетелись во палатам, в которых есть и детские кроватки. От жилых домов не осталось ничего - одни руины, здания полностью разрушены.

Сейчас на месте работают подразделения ГСЧС.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками. В Киеве ночь прошла спокойно.

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.