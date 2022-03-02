В Мариуполе под обстрел попал роддом

Утром в среду, 2 марта, левый берег Мариуполя снова попал под обстрел. Пострадал родильный дом, несмотря на это он продолжает работать. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

"Утром Левый берег снова попал под обстрел военных РФ. От оружия российских фашистов пострадал роддом. Но наши врачи все равно отважно работают: "Левобережный роддом продолжает свою работу! Рождаем, оперируем, лечим! И так будет дальше, несмотря ни на что! У нас сегодня родилось уже три младенца! Жизнь продолжается!", - заявили в горсовете.

Напомним, сегодня сообщалось, что "ДНР" и российская армия начали штурм Мариуполя.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно.

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