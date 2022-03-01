Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что под ракетную атаку во время обстрела телевышки в Киеве, попала территория мемориального комплекса Бабий Яр.

Об этом он написал в Facebook.

"Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!" - написал Ермак.

Телевышка, по которой пришелся удар, находится на территории Бабьего Яра (ближайшая станция метро "Дорогожичи"). Через дорогу от нее находится Лукьяновское кладбище.

Удар по телевышке. Судя по фото, он пришелся по аппаратной.

Телевышка на карте.

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