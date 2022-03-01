Удар по телевышке в Киеве в бабьем Яру 1 марта

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что под ракетную атаку во время обстрела телевышки в Киеве, попала территория мемориального комплекса Бабий Яр.

Об этом он написал в Facebook.

"Именно в это время идет мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр! Эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз!" - написал Ермак.

Телевышка, по которой пришелся удар, находится на территории Бабьего Яра (ближайшая станция метро "Дорогожичи"). Через дорогу от нее находится Лукьяновское кладбище.

Удар по телевышке в Киеве Бабий Яр 1 марта

 Удар по телевышке. Судя по фото, он пришелся по аппаратной.

Телевышка на карте.

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