Утром 4 марта российскими войсками был нанесён ракетный или бомбовой удар по 25-й школе города Житомир.

Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется. Фактически, половина школы уничтожена. Идут спасательные работы.

Ранее мы писали, что недавно в Житомире ударили по базе десантников. После удара погибли двое человек, еще двенадцать достали из-под завалов живыми, из них 6 детей.

"Страна" следит за происходящим в Украине 4 марта в обновляемом материале.

Напомним, в Украине продолжаются боевые действия, которые начала Россия. В нашем материале рассказывается о трагических событиях первой недели.

Мы также разобрались, как война изменила рынок труда и что будет дальше с работой.

Вчера в Бресткой области прошли мирные переговоры Украины и России. "Страна" подробно рассказывала, как шли боевые действия и переговоры 3 марта.

В телеграме "Политика Страны" — карта, фото, видео.

Семь дней в крови: итоги первой недели войны в Украине — на ютубе, в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".