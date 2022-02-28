Мэр Житомира Сергей Сухомлин записал видеообращение, в котором заявил, что правоохранителям города дано разрешение стрелять в людей, занимающихся мародерством, на поражение.

"Нацгвардия, полиция и тероборона получили приказ не задерживать мародеров, а расстреливать на месте. Мародерства в городе не будет", - сказал Сергей Сухомлин.

Также глава Житомира посоветовал местным жителям спать по очереди, чтобы не пропустить сигнала тревоги.

Ранее мы писали, что в Житомире произошел мощный взрыв в районе аэропорта.

Выяснилось, что ракетный удар по аэропорту Житомира был нанесен со стороны Беларуси.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

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