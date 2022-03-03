Вечером 1 марта Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Однако это не означает, что Украина вот вот будет принята в ЕС. Более того, само решение Европарламента не влечет за собой прямых юридических последствий.

Также, естественно, все будет зависеть от развития военной ситуации в Украине. Об этом сегодня прямо сказала Урсула фон дер Ляйен.

"Действительно Зеленский прислал письмо с официальным запросом Украины на вступление в ЕС. Таким образом он запустил процесс. Это будет обсуждаться со странами-членами ЕС, но сейчас нашей первой задачей должно стать завершение этой страшной войны", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Однако когда война закончится, то вопрос рассмотрения заявки и приема в ЕС вполне может быть запущен. Как он будте проходить и насколько вообще реально вступление Украны в Евросоюз, разбиралась "Страна".

Зеленый свет для Зеленского

Днем 1 марта выступление Владимира Зеленского по видеосвязи в Европейском парламенте встречали аплодисментами. Выступление проходило на фоне ожесточенных боев и рвущихся снарядов во многих регионах Украины.

"У нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь, а сейчас за выживание, и это наша главная мотивация, но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Я считаю, что мы всем показываем, что мы такие и есть. С нами ЕС будет точно крепче", - говорил европарламентариям Зеленский.

К вечеру Европейский парламент принял резолюцию, в которой выписана обтекаемая формулировка, что ЕП призывает институты Европейского союза работать над тем, чтобы предоставить Украине статус кандидата в ЕС.

За документ проголосовало 637 депутата, еще 13 высказались против, а 26 воздержались.

Только накануне Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе, с утра 1 марта она была зарегистрирована и началась процедура ее рассмотрения.

Главы восьми стран, входящих в ЕС, - Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении сделали заявление, в котором призвали предоставить Украине статус страны-кандидата в ЕС. Чуть позже к ним присоединились Румыния и Венгрия.

Пока речь о фактическом членстве Украины в ЕС не идет. Но это, безусловно, политический сигнал о возможных перспективах Украины.

Есть три документа, которые определяют перспективы вступления государства в Европейский союз.

Это Маастрихтский договор о Европейском союзе, Копенгагенские критерии (декларация Европейского союза, в которой описаны общеполитические, экономические и законодательные требования для государства-члена) а также Структура переговоров с государством-кандидатом.

Для вступления в ЕС Украина должна уважать ценности, перечисленные в статье 2 Маастрихтского договора. Это: уважение человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Эти ценности являются общими для государств-членов в рамках общества, характеризующегося плюрализмом, недискриминацией, терпимостью, справедливостью, солидарностью и равенством женщин и мужчин.

Согласно статье 49 Маастрихтского договора, любое европейское государство, которое уважает ценности, указанные в статье 2, и обязуется проводить их в жизнь, может обратиться с заявкой с целью стать членом Союза.

В этой же статье приводится исчерпывающая процедура, что происходит с этой заявкой.

"Европейский парламент и национальные парламенты информируются об этой заявке. Государство-заявитель направляет свою заявку в Совет; Совет постановляет по ней единогласно после консультации с Комиссией и после одобрения Европейского парламента, который выносит свое решение большинством членов, входящих в его состав. Учитываются критерии соответствия, одобренные Европейским советом. Условия приема и изменения, которые этот прием влечет для Договоров, на которых основывается Союз, выступают предметом соглашения между государствами-членами и государством-заявителем. Упомянутое соглашение подлежит ратификации всеми участвующими в нем государствами в соответствии с конституционными правилами каждого из них".

Критерии соответствия - это та "домашняя работа", которую следует проделать Украине. Они прописаны в Декларации Европейского совета, принятой в 1993 году в Копенгагене.

Политические критерии - равное право для всех граждан страны возможность принимать участие в политических процессах принятия решений на всех уровнях власти, от местного самоуправления до национального. В этот критерий входят свободные выборы, право на создание политических партий без помех со стороны государства, справедливый и равный доступ к медиа, свобода личного мнения, независимость судебной системы.

Важная составляющая этого критерия - это соблюдение всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам человека. То есть, на этом этапе придется подтвердить свободы и правы этнических и религиозных меньшинств.

"Члены таких этнических меньшинств должны иметь возможность сохранить свою особую культуру и иметь право на свой родной язык (насколько это не противоречит соблюдению прав других людей, а также демократическим процедурам и общей законности), также не должны страдать от какой-либо дискриминации", - говорится в копенгагенских критериях.

Вторая группа - это экономические критерии. В частности, страна-кандидат должна иметь функционирующую рыночную экономику и чтобы ее производители могли справиться с конкурентным давлением в рамках Европейского Союза.

Третья группа - это законодательные критерии, которые означают, что все потенциальные члены должны привести свои законы в соответствие с принципами европейского права.

Таким образом, Украину проверят на предмет соответствия этим Копенгагенским критериям. И далее будет сделан вывод относительно того, возможно ли вступление в ЕС, и если да, то когда, или какие еще шаги обязано выполнить государство перед присоединением.

Далее следует одобрение Европейского совета и создание соглашения между Украиной и государствами-членами, которых на данный момент 28 государств, все они должны будут ратифицировать это соглашение.

Но для членства в ЕС мало выполнения Украиной всех требований, которые нам выдвинут. Кроме того, сам ЕС должен иметь "поглотительную вместимость" для этого.

Сроки не назовет никто

Самый сложный вопрос, который касается перспектив членства Украины в ЕС, - это сроки.

Дело в том, что многие государства десятки лет являются кандидатами на вступление в Евросоюз. Например, Турция подала заявку на членство в ЕС в 1987 году, а получила статус кандидата только спустя 12 лет - в 1999 году. И до сих пор не вошла в ЕС. Северная Македония подала заявку в 2004 году, Черногория в 2008, Албания и Сербия в 2009, но при этом Северная Македония и Албания ещё не начали переговоров по присоединению.

Босния и Герцеговина подала заявку в 2016 году, но до сих пор не получила статус кандидата. А вот три государства - Исландия, Норвегия, Швейцария - подавали заявки, но отменили их.

То есть, даже из этих примеров понятно, что само вступление в ЕС может занять годы или даже десятилетия. Кроме того, имеет значение, как будет рассматриваться украинская заявка - отдельно или вместе с заявкой какой-либо другой страны.

"Решение Европарламента не имеет никаких юридических последствий, но является четким политическим сигналом о том, что европейские элиты готовы хоть так поддержать Украину. Запуск Европейским советом алгоритма по вступлению Украины в ЕС может растянуться на долгие годы, будут идти многочисленные переговоры, выставляться многочисленные требования и мы сегодня никак не можем дать ответ на вопрос, насколько те люди, которые реально управляют ЕС, готовы принимать Украину в состав, - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник. - Но в нынешней ситуации этот политический сигнал безусловно позитивно повлияет на внутренне политическую ситуацию в Украине. Это и одна из моделей компромисса, который может быть достигнут между Украиной и Россией - принятие в ЕС без принятия в НАТО. И способ кардинально вдохновить общество, повысить патриотизм в эти тяжелые дни для Украины".

Figaro пишет, что если придерживаться обычной процедуры вступления, понадобится очень много времени.

"Это определено статьей 49 Договора о Европейском Союзе, в которой говорится о многочисленных этапах и которая подчеркивает, что даже при любой "особой процедуре" нельзя стать полноправным членом ЕС без очень серьезных законодательных и административных изменений. Сначала речь идет о формальной подаче кандидатуры вашей страны в Совет ЕС и получении решения Еврокомиссии, которая предоставляет стране официальный статус "кандидата". Только после этого и в обязательном порядке начинается долгая серия переговоров. Они касаются, в частности, законодательных актов ЕС, которые должны быть включены в национальное законодательство: колоссальная работа, связанная с тысячами законов и текстов, которые уже регулируют жизнь европейцев внутри Евросоюза. Для каждой области необходимо оценить последствия, предложить возможные адаптации или переходные положения... Все это очень сложная и долгая работа. Цель - обеспечение совместимости государства-кандидата и ЕС", - объясняет Figaro.

То есть, другими словами, процедура будет выглядеть примерно так: сначала должна закончиться война. После этого (или одновременно с этим) Украине присваивается статус кандидата в ЕС. После чего начинается более-менее длительная процедура по выполнению условий, необходимых для вступления. Сколько это займет времени - точно никто сказать не может.