Европарламент намерен уже завтра, 1 марта, принять резолюцию, призывающую Евросоюз работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Об этом сообщает британское издание Guardian в понедельник, 28 февраля.

Украина попросила у Евросоюза безотлагательного присоединения к ЕС по спецпроцедуре. После этого глава Европейского Совета Шарль Мишель в эфире телеканала BFM заявил, что вопрос о возможном приёме Украины в Европейский Союз станет предметом дискуссии в организации.

Напомним, что президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в Евросоюз.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

Также мы приводили слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая заявила, что Украина со временем должна вступить в Евросоюз.

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