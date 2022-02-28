Президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении считают, что Украина заслуживает перспективы немедленного вступления в ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте президента Литвы в понедельник, 28 февраля после того, как Рада решила обратиться к Евросоюзу по вопросу ускоренного принятия Украины в ЕС по спецпроцедуре.

"Мы, президенты государств-членов ЕС: Республики Болгарии, Чешской Республики, Эстонской Республики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Польша, Словацкой Республики и Республики Словения твердо убеждены что Украина заслуживает немедленной перспективы вступления в ЕС. Поэтому мы призываем государства-члены ЕС консолидировать самую высокую политическую поддержку Украины и дать возможность институциям ЕС предпринять шаги для немедленного предоставления Украине статуса страны-кандидата в ЕС и открыть процесс переговоров", -

Лидеры указали, что в этот критический момент вновь заявили о нашей полной солидарности с Украиной и ее народом.

Как писала "Страна", Зеленский подписал заявку Украины на вступление в Европейский союз.

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