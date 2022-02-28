"Укрзализниця‎" обратилась ко всем странам Европы и Азии с призывом остановить любое взаимодействие железнодорожных администраций с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram-канале.

"Иди на х@й, российский поезд! "Укрзализныця" призывает страны Европы и Азии прекратить железнодорожные перевозки из РФ", - сказано в сообщении.

Обращение разослано администрациям всех железных дорог, осуществляющих перевозки из РФ.

"Русский, ты уже не можешь никуда летать, а теперь ты не сможешь никуда и ездить. Призываем железнодорожные администрации всех стран, граничащих с РФ, прекратить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной. Также призываем прекратить какое-либо взаимодействие систем и исключить РЖД из всех международных организаций", - сказано в заявлении компании.

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