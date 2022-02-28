Компания Airbnb обеспечит 100 тысяч беженцев из Украины бесплатным временным жильем в соседних европейских странах. Жилье будет финансироваться за счет средств Airbnb, Inc., а также доноров фонда беженцев компании и "щедростью наших арендодателей".

Об этом пишет пресс-служба компании.

Ранее в понедельник соучредитель и гендиректор Airbnb Брайан Чески, соучредитель Airbnb и глава Airbnb.org Джо Геббиа, а также главный стратдиректор и соучредитель Airbnb Натан Блечарчик направили письма главам стран Европы и предложили поддержку в приеме беженцев.

Письма получили лидеры Польши, Германии, Венгрии и Румынии. Компания будет тесно сотрудничать с правительствами, чтобы лучше удовлетворить конкретные потребности в каждой стране, в том числе путем предоставления долгосрочного убежища.

Airbnb.org будет работать непосредственно через некоммерческие организации на местах, отвечающих за бронирование и координацию местоположения. Airbnb.org работает над налаживанием партнерств в каждой стране, украинцы, нуждающиеся в немедленной поддержке, могут подключиться к доступным ресурсам Агентства ООН по делам беженцев.

Как писала "Страна", в Германии заявили о готовности принять всех беженцев, выехавших из Украины в ЕС.

Напомним также, что наплыв украинских беженцев на западной границе растет - люди бросают машины и идут пешком.

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