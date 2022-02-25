По состоянию на 18:00 25 февраля на западной границе Украины образовалась многотысячная очередь из желающих уехать в Румынию, Польшу и Словакию. Украинцы здесь бьются за место в очереди и даже грабят.

А еще создают многотысячные очереди, о чем пишет Госпогранслужба Украины.

Количество персонала на границе, осуществляющего пограничные процедуры, увеличены максимально. Однако, из-за роста пассажиропотока на западной границе скопилась очередь из беженцев:

На оформление на границе с Польшей – "Яготин" 2500, "Устилуг" - 1400, "Грушев" - 700, "Рава-Руська" - 900, "Угринов" - 1150, "Краковец" - 1200, "Шегини" - 1600, "Смильница" - 900.

На границе со Словакией возле двух автомобильных пунктов пропуска находятся около 270 автомобилей.

Пересечение границы в Венгрию в трех пунктах пропуска ожидали более 220 автомобилей.

На выезд в Румынию, в трех пунктах пропуска, в очередях находилось более 1100 легковых автомобилей.

Как писала "Страна", Польша отменила ковидные ограничения для украинцев и разворачивает в пункты приема беженцев.

Также мы писали, что Евросоюз тоже заявил о готовности принять в ЕС беженцев из Украины.

Люди пытаются выехать из Украины после того, как российские войска под предлогом "специальной военной операции на Донбассе" атаковали украинскую инфраструктуру на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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