По данным Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, количество приехавших из "ЛДНР" в Россию беженцев достигло 61 тысячи.

Об этом врио главы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал ТАСС.

"По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи", - заявил он.

По его словам, из Ростовской области в другие регионы России за сутки отправились девять поездов с эвакуировавшимися людьми с Донбасса.

Кроме того, он рассказал, что уже больше тысячи беженцев получили выплаты в размере 10 тысяч рублей (около 3,7 тыс. грн).

"В первые часы после прибытия на нашу территорию граждане проходят ПЦР-тестирование. В целом людей с положительными тестами достаточно мало, не набирается двух десятков", - рассказал он.

Напомним, 17 февраля на Донбассе началось обострение и уже на следующий день "глава ДНР" и "глава ЛНР" объявили начало эвакуации в Россию.

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