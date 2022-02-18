Польша готовится принять до миллиона беженцев с Украины в случае вторжения войск России.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире местной радиостанции ZET.

"Идут приготовления на случай волны беженцев с Украины. Приготовления идут на четырех уровнях в зависимости от развития ситуации. Если произойдет кризис, то волна может насчитывать даже около миллиона человек", - предрек Скуркевич.

Он добавил, что польские власти готовятся к приему беженцев с Украины уже несколько недель.

"В первую очередь пункты приема – обозначенные места, подготовленные люди, инфраструктура в районе пограничных переходов, прием и позднее распределение этих лиц вглубь страны", - рассказал замминистра.



Он также сообщил, что руководители всех воеводств Польши подготовили места для приема потенциальных беженцев из Украины. Также были задействованы ресурсы Агентства военного имущества.

На днях "Страна" писала, что глава Министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс на вопрос о гипотетической возможности страны принять украинских беженцев ответила, что приоритет Лондона - возвращение британцев.

Зато в Эстонии заявили о готовности принять беженцев из Украины в случае вторжения России.