Директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации (КГГА) Роман Ткачук озвучил фантастические планы мэрии Киева по эвакуации населения в случае войны.

"Будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ. И те, кто не захочет уезжать", - сказал Ткачук.

Чиновник уверяет, что Киеву хватит муниципальной техники, чтобы вывезти население из города.

"На самом деле, чтоб вывезти практически все население города (а это минимум миллиона три человек) никакого транспорта не хватит.

Не хватит даже управленческого ресурса, чтоб организовать это великое переселение народа.

А главное - куда эти миллионы людей вывозить? В чистом поле палаточные лагеря создавать?

Единственная надежда на реализацию этого плана в том, что большинство населения никуда уезжать не захочет. А уедут только те, кому есть, куда ехать, и за что на новом месте жить.

Ну и, в принципе, непонятно, зачем эти нереальные планы озвучивают сейчас столичные чиновники. Чтоб усилить панику?" - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в городе на уровне КГГА и в каждом районе создали комиссии по вопросам эвакуации населения. По словам Кличко, план эвакуации определяет местонахождение сборных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения.

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Ранее "Страна" сообщала, что родителям из школ и детсадов Киева стали приходить уведомления о планах эвакуации.

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