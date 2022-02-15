Спикер Кремля Дмитрий Песков во вторник, 15 февраля, сделал несколько заявлений по теме Украины. По его словам, никаких официальных решений о возможности признания Россией "ЛНР" и "ДНР" не принималось.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Российское общество небезучастно к судьбе Донбасса, но Москва остается приверженной Минским соглашениям", - заявил Песков.

Также он сообщил, что президент РФ Владимир Путин иногда с юмором относится к сообщениям с датами якобы планируемого вторжения России в Украину.

"К такому трудно относиться с пониманием. Но иногда даже шутят - просят узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. Потому что действительно подобное, фактически иногда уже маниакальное информационное безумие, которое на этот счет происходит, встречать с пониманием невозможно", - заявил Песков.

Такое нагнетание обстановки он назвал "абсолютно беспрецедентной кампанией по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе".

"Бросаться словами, обвинять, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуацию дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать телефонные провода и так далее - это показная истерика, которая ни на чем не основывается. От этого лихорадит весь мир. И, действительно, это не что иное, как абсолютно беспрецедентная кампания по провоцированию и нагнетанию напряженности в Европе. Мы считаем это абсолютно пагубной, очень плохой практикой", - добавил спикер Кремля.

Кроме того, в Кремле не исключают возможности проведения силовой операции на Донбассе со стороны Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что Минобороны России заявило о завершении учений и отводе войск от границ Украины.

Сразу после этого глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатия сдержала Россию от любого дальнейшего обострения.